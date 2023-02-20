L'accesso al mio spazio personale My Navigo si evolve con Île-de-France Mobilités Connect
Ve lo avevamo annunciato, ora è fatta: il vostro spazio personale My Navigo si è evoluto e diventa accessibile con un account Île-de-France Mobilités Connect.
Come posso connettermi al mio spazio con Île-de-France Mobilités Connect?
1. Utilizzo già i servizi online My Navigo
Sedisponi già di un account per accedere al tuo spazio personale My Navigo, questo account è diventato un account Île-de-France Mobilités Connect e i tuoi identificatori (indirizzo e-mail e password)sono invariati.
Ora puoi utilizzare questo account Île-de-France Mobilités Connectper accedere al tuo spazio personale My Navigo, utilizzando le tue credenziali di accesso abituali.
2. Acquisto su cellulare o utilizzo il servizio "I miei viaggi"
Se hai già acquistato biglietti di trasporto telefonico(dalle applicazioni Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP, SNCF Connect) o se gestisci i tuoi preferiti e avvisi sul sito web di Île-de-France Mobilités (sezione "I miei viaggi"), potresti aver già creato un account Navigo Connect, ora Île-de-France Mobilités Connect.
Ora puoi utilizzare le credenziali di questo account Île-de-France Mobilités Connect per accedere al tuo spazio personale.
Avvertenza: Se non trovi i tuoi pacchetti e contratti Navigo nel tuo spazio personale, puoi cercarli e collegarli al tuo account Île-de-France Mobilités Connect direttamente dalla home page di questo spazio. Per saperne di più
3. Non ho un account online
In questo caso, è sufficiente creare un account Île-de-France Mobilités Connect dalla pagina di accesso al tuo spazio personale.
Avvertenza: Se disponi già di pacchetti e/o contratti Navigo, potrai cercarli e collegarli al tuo account Île-de-France Mobilités Connect per gestirli dal tuo spazio personale. Per saperne di più