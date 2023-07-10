Se non vedi i tuoi dati cliente Navigo (informazioni relative al tuo pass Navigo, ai tuoi pacchetti e/o contratti) nel tuo spazio personale nella sezione "My Navigo", hai la possibilità di trovarli e associarli al tuo account Île-de-France Mobilités Connect:

1. Porta il tuo pass Navigo se ne hai uno a tuo nome o i dati del tuo contratto.

2. Vai al sito web di Île-de-France Mobilités, sezione "Il mio account". Utilizza le tuecredenziali di accesso Île-de-France Mobilités Connect per accedere al tuo spazio personale.

3. Dalla home page del tuo spazio, clicca su "Gestisci le mie informazioni". Verifica che il cognome, il nome e la data di nascita registrati nel tuo account Île-de-France Mobilités Connect (ex Navigo Connect) siano identici alle informazioni contenute nel tuo contratto o pass Navigo. Se ci sono differenze, apporta le modifiche: direttamente nell'area di gestione del tuo account Île-de-France Mobilités Connect o contattando l'Agenzia Navigo tramite il modulo di contatto.

Attenzione: devi disconnetterti e accedere nuovamente affinché le modifiche si riflettano nel tuo spazio personale.

4. Una volta effettuati questi controlli e modifiche, sempre dal tuo spazio, clicca questa volta sul pop-up "Hai un abbonamento Navigo" o dalla scheda My Navigo, e segui la guida!

È possibile che ti venga chiesto di inserire il tuo numero cliente, che è visibile sul tuo pass Navigo. Fai attenzione, se sei il pagatore di un contratto Imagine R per uno dei tuoi figli, il numero cliente da inserire corrisponde al tuo numero di riferimento cliente personale (visualizzato sul contratto), non al numero cliente di tuo figlio (visibile sul suo pass).

I miei dati cliente Navigo sono associati a un altro account Île-de-France Mobilités Connect

Se disponevi già di un account per accedere al tuo spazio personale My Navigo prima dell'arrivo di Île-de-France Mobilités Connect, puoi provare a connetterti inserendo le credenziali del tuo vecchio account di accesso al tuo spazio personale: è possibile che sia stato creato un account Île-de-France Mobilités Connect con i tuoi vecchi identificativi. Per saperne di più

Non riesco ancora a trovare i miei dati cliente Navigo

Se ancora non riesci ad accedere ai tuoi dati cliente Navigo, ti invitiamo a contattare l'Agenzia Navigo tramite il modulo di contatto nel tuo spazio personale My Navigo, o al numero 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 20.

Non riesco a collegare i miei abbonamenti tramite Île-de-France Mobilités Connect