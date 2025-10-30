Perché creare un account Île-de-France Mobilités Connect?
Sulle applicazioni di trasporto pubblico (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP e SNCF Connect) il tuo account Île-de-France Mobilités Connect ti consente di monitorare e gestire i tuoi acquisti di biglietti, pass giornalieri e Navigo Mese o Settimana. Questo account è essenziale per acquistare un Navigo Month o Week dematerializzato sul tuo cellulare.
La creazione di un account su Île-de-France Mobilités Connect ti offre molti vantaggi e facilita i tuoi passi:
- Registrazione del metodo di pagamento,
- Invio di prove di acquisto nominative,
- Percorso di acquisto semplificato con indirizzo e-mail precompilato,
- Consultazione dei tuoi ultimi acquisti,
- Accesso al servizio clienti, se necessario.
La creazione di un account su Île-de-France Mobilités Connect richiede solo le seguenti informazioni: indirizzo e-mail, password, nome e cognome.
Se desideri acquistare un pacchetto Navigo Month o Navigo Week da caricare sul tuo telefono, dovrai inserire anche la tua data di nascita e la tua foto. Infatti, in caso di controllo su questi pacchetti, l'agente potrebbe chiederti di presentare queste informazioni.
Le sezioni "My Navigo" (sito web Iledefrance-Mobilités.fr)
All'interno di questo spazio di gestione centralizzato, il tuo account ti consente di usufruire di una vasta gamma di servizi Navigo:
Sulle applicazioni partner di carpooling (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily)
Puoi utilizzare il tuo account Île-de-France Mobilités Connect per registrarti per il carpooling. Questo account è essenziale se sei un abbonato Navigo e desideri beneficiare dei viaggi offerti da Île-de-France Mobilités attraverso le applicazioni dei suoi partner. Per saperne di più
Sottoscrivere un pacchetto e/o un contratto Navigo per me o per terzi
- Sottoscrivere un abbonamento annuale Navigo
- Iscriviti per un pacchetto R Student o School
- Sottoscrivere un contratto Navigo Liberté +
- Finanziamento del contratto/pacchetto di una persona
Gestire i miei pacchetti e/o contratti Navigo e quelli che finanzio
- Visualizza tutti i pacchetti che stai finanziando
- Richiedi il prezzo Senior su un pacchetto annuale Navigo
- Scarica un certificato di pacchetto
- Regolarizzare un importo non pagato
- Sospendere/riprendere il pacchetto annuale Navigo
- Modifica delle zone del tuo abbonamento annuale Navigo
- Monitora i tuoi consumi nell'ambito di un contratto Navigo Liberté +
- Accedi alla cronologia dei tuoi addebiti diretti come parte di un contratto Navigo Liberté +
- Consulta/scarica le fatture di Navigo Liberté +
- Cambia il pagatore del tuo contratto Navigo Liberté +
- Annulla il tuo abbonamento annuale Navigo o il tuo contratto Navigo Liberté +
Gestisci il mio pass Navigo
- Ordina un pass Navigo
- Scegli il Click n' Collect per recuperare il tuo pass Navigo
- Denuncia lo smarrimento o il furto del tuo pass Navigo
Nota: La dichiarazione di smarrimento/furto è disponibile online solo per i pass Navigo Annual, Imagine R e Navigo nell'ambito del contratto Navigo Liberté +.
Gestire le mie informazioni, effettuare e tenere traccia delle richieste online
- Modifica delle informazioni personali
- Modificare i dati bancari
- Contatta il nostro servizio clienti
- Accedi al follow-up delle tue richieste attuali
E presto...
Presto, il tuo account Île-de-France Mobilités Connect potrà essere utilizzato anche da altri partner di mobilità! (bici, car sharing ...)