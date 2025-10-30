Perché creare un account Île-de-France Mobilités Connect?

Aggiornato su 30 ottobre 2025

Sulle applicazioni di trasporto pubblico (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP e SNCF Connect) il tuo account Île-de-France Mobilités Connect ti consente di monitorare e gestire i tuoi acquisti di biglietti, pass giornalieri e Navigo Mese o Settimana. Questo account è essenziale per acquistare un Navigo Month o Week dematerializzato sul tuo cellulare.

La creazione di un account su Île-de-France Mobilités Connect ti offre molti vantaggi e facilita i tuoi passi:

- Registrazione del metodo di pagamento,

- Invio di prove di acquisto nominative,

- Percorso di acquisto semplificato con indirizzo e-mail precompilato,

- Consultazione dei tuoi ultimi acquisti,

- Accesso al servizio clienti, se necessario.

La creazione di un account su Île-de-France Mobilités Connect richiede solo le seguenti informazioni: indirizzo e-mail, password, nome e cognome.

Se desideri acquistare un pacchetto Navigo Month o Navigo Week da caricare sul tuo telefono, dovrai inserire anche la tua data di nascita e la tua foto. Infatti, in caso di controllo su questi pacchetti, l'agente potrebbe chiederti di presentare queste informazioni.

Funzioni di gestione dei viaggi

Le sezioni "My Navigo" (sito web Iledefrance-Mobilités.fr)

All'interno di questo spazio di gestione centralizzato, il tuo account ti consente di usufruire di una vasta gamma di servizi Navigo:

Sulle applicazioni di trasporto pubblico (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP e SNCF Connect)

Il tuo account Île-de-France Mobilités Connect ti consente di monitorare e gestire i tuoi acquisti di biglietti, pass giornalieri e pass Navigo Month o Weekly. Questo account è essenziale per acquistare un Navigo Month o Week dematerializzato sul tuo cellulare.

Sulle applicazioni partner di carpooling (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily)

Puoi utilizzare il tuo account Île-de-France Mobilités Connect per registrarti per il carpooling. Questo account è essenziale se sei un abbonato Navigo e desideri beneficiare dei viaggi offerti da Île-de-France Mobilités attraverso le applicazioni dei suoi partner. Per saperne di più

Sottoscrivere un pacchetto e/o un contratto Navigo per me o per terzi

  • Sottoscrivere un abbonamento annuale Navigo
  • Iscriviti per un pacchetto R Student o School
  • Sottoscrivere un contratto Navigo Liberté +
  • Finanziamento del contratto/pacchetto di una persona

 Gestire i miei pacchetti e/o contratti Navigo e quelli che finanzio

  • Visualizza tutti i pacchetti che stai finanziando
  • Richiedi il prezzo Senior su un pacchetto annuale Navigo
  • Scarica un certificato di pacchetto
  • Regolarizzare un importo non pagato
  • Sospendere/riprendere il pacchetto annuale Navigo
  • Modifica delle zone del tuo abbonamento annuale Navigo
  • Monitora i tuoi consumi nell'ambito di un contratto Navigo Liberté +
  • Accedi alla cronologia dei tuoi addebiti diretti come parte di un contratto Navigo Liberté +
  • Consulta/scarica le fatture di Navigo Liberté +
  • Cambia il pagatore del tuo contratto Navigo Liberté +
  • Annulla il tuo abbonamento annuale Navigo o il tuo contratto Navigo Liberté +

 Gestisci il mio pass Navigo

  • Ordina un pass Navigo
  • Scegli il Click n' Collect per recuperare il tuo pass Navigo
  • Denuncia lo smarrimento o il furto del tuo pass Navigo

Nota: La dichiarazione di smarrimento/furto è disponibile online solo per i pass Navigo Annual, Imagine R e Navigo nell'ambito del contratto Navigo Liberté +. 

 Gestire le mie informazioni, effettuare e tenere traccia delle richieste online

  • Modifica delle informazioni personali
  • Modificare i dati bancari
  • Contatta il nostro servizio clienti
  • Accedi al follow-up delle tue richieste attuali

E presto...

Presto, il tuo account Île-de-France Mobilités Connect potrà essere utilizzato anche da altri partner di mobilità! (bici, car sharing ...)