Le sezioni "My Navigo" (sito web Iledefrance-Mobilités.fr)

All'interno di questo spazio di gestione centralizzato, il tuo account ti consente di usufruire di una vasta gamma di servizi Navigo:

Sulle applicazioni di trasporto pubblico (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP e SNCF Connect)

Il tuo account Île-de-France Mobilités Connect ti consente di monitorare e gestire i tuoi acquisti di biglietti, pass giornalieri e pass Navigo Month o Weekly. Questo account è essenziale per acquistare un Navigo Month o Week dematerializzato sul tuo cellulare.

Sulle applicazioni partner di carpooling (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily)

Puoi utilizzare il tuo account Île-de-France Mobilités Connect per registrarti per il carpooling. Questo account è essenziale se sei un abbonato Navigo e desideri beneficiare dei viaggi offerti da Île-de-France Mobilités attraverso le applicazioni dei suoi partner. Per saperne di più

Sottoscrivere un pacchetto e/o un contratto Navigo per me o per terzi

Sottoscrivere un abbonamento annuale Navigo

Iscriviti per un pacchetto R Student o School

Sottoscrivere un contratto Navigo Liberté +

Finanziamento del contratto/pacchetto di una persona

Gestire i miei pacchetti e/o contratti Navigo e quelli che finanzio

Visualizza tutti i pacchetti che stai finanziando

Richiedi il prezzo Senior su un pacchetto annuale Navigo

Scarica un certificato di pacchetto

Regolarizzare un importo non pagato

Sospendere/riprendere il pacchetto annuale Navigo

Modifica delle zone del tuo abbonamento annuale Navigo

Monitora i tuoi consumi nell'ambito di un contratto Navigo Liberté +

Accedi alla cronologia dei tuoi addebiti diretti come parte di un contratto Navigo Liberté +

Consulta/scarica le fatture di Navigo Liberté +

Cambia il pagatore del tuo contratto Navigo Liberté +

Annulla il tuo abbonamento annuale Navigo o il tuo contratto Navigo Liberté +

Gestisci il mio pass Navigo

Ordina un pass Navigo

Scegli il Click n' Collect per recuperare il tuo pass Navigo

Denuncia lo smarrimento o il furto del tuo pass Navigo

Nota: La dichiarazione di smarrimento/furto è disponibile online solo per i pass Navigo Annual, Imagine R e Navigo nell'ambito del contratto Navigo Liberté +.

Gestire le mie informazioni, effettuare e tenere traccia delle richieste online