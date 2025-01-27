Procedura online

Puoi richiedere la riattivazione del tuo account Île-de-France Mobilités Connect direttamente online tramite la seguente procedura:

Vai al modulo di contatto nel tuo spazio personale My Navigo .

. Scegli il tipo di richiesta "Reclamo", quindi il motivo "Il mio account Île-de-France Mobilités Connect".

Infine, nel tuo messaggio:

Specifica che desideri riattivare il tuo account Île-de-France Mobilités Connect .

. E indica il tuo indirizzo e-mail associato al tuo account Île-de-France Mobilités Connect che desideri riattivare.

Tempo di elaborazione della domanda

La richiesta sarà presa in considerazione dal Centro relazioni clienti Île-de-France Mobilités e sarà elaborata entro 30 giorni.

Non è necessario effettuare la richiesta più volte.

Riattivazione

Una volta effettuata la richiesta di riattivazione del tuo account Île-de-France Mobilités Connect, riceverai un'e-mail di conferma che il tuo account è stato riattivato.

Quando accedi per la prima volta, sarai in grado di accedere con la password impostata prima di disattivare il tuo account o seguire il percorso di reimpostazione della password se questa password è stata dimenticata.

La riattivazione dell'account ti consente di visualizzare la cronologia dei tuoi abbonamenti e acquisti sul tuo spazio online personale Île-de-France Mobilités. In caso contrario, siete invitati a seguire la procedura descritta nella pagina Come trovare i miei contratti Navigo nel mio spazio personale Île-de-France Mobilités?.