Prima di caricare un biglietto di trasporto sul tuo telefono Android o Samsung Galaxy Watch per la prima volta, è necessario un ulteriore passaggio di installazione .

Una volta completata questa installazione, vai alla schermata iniziale del reparto acquisti:

- Acquista > Sul mio telefono > Acquista un biglietto

- Acquista > sul mio Samsung Galaxy Watch > Acquista un biglietto

L'app visualizza quindi i diversi biglietti disponibili per l'acquisto. È possibile selezionare il biglietto e, se necessario, la data, i campi e la quantità.

Prima del pagamento, siete invitati ad autenticarvi su Île-de-France Mobilités Connect per beneficiare di diversi vantaggi: registrazione del vostro mezzo di pagamento, prova di acquisto nominativa, consultazione dei vostri ultimi acquisti, migliore gestione delle vostre richieste post-vendita...

Questa autenticazione è obbligatoria per l'acquisto dei pacchetti Navigo Month e Navigo Week, al fine di poterti identificare durante un controllo.

Per il pagamento, è necessario disporre di una carta di credito e inserire un indirizzo e-mail a cui verrà inviata la prova di acquisto. Questo indirizzo è precompilato se sei autenticato su Île-de-France Mobilités Connect. A seconda del tuo cellulare, puoi anche pagare i tuoi biglietti di trasporto con Samsung Pay.

Dopo il pagamento, il biglietto viene caricato sul telefono o sul Samsung Galaxy Watch e puoi viaggiare con esso.