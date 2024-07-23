Come faccio a installare e utilizzare il servizio di acquisto di biglietti dal Samsung Wallet?
Puoi scegliere di acquistare i tuoi biglietti di trasporto Île-de-France direttamente dal Samsung Wallet: schermata iniziale > Aggiungi > Trasporto > Navigo Regione Ile-de-France.
Il Samsung Wallet ti guida attraverso i passaggi, inclusa l'installazione di un'applicazione complementare Ticket contactless o My Navigo Tickets a seconda del tuo cellulare.
Una volta completato questo passaggio di installazione, solo al primo utilizzo, è possibile scegliere un biglietto tra tutte le offerte disponibili per l'acquisto da un telefono.
Per un acquisto effettuato dal Samsung Wallet, il pagamento deve essere effettuato con Samsung Pay.
Una prova di acquisto verrà inviata automaticamente all'indirizzo e-mail inserito durante il percorso di acquisto.
Se desideri acquistare un pass Navigo Week o Navigo Month, sarai invitato ad autenticarti su Île-de-France Mobilités Connect.