Non riesco a installare il servizio sul mio Samsung Galaxy Watch.
La ricarica di biglietti su un Samsung Galaxy Watch è disponibile solo sull'app Île-de-France Mobilités e richiede una fase di installazione.
Assicurati di avere un buon accesso alla rete, alle telecomunicazioni o al WIFI e un orologio compatibile.
In caso di dubbio, è possibile riprendere il processo di installazione da
Contattaci > I miei biglietti di trasporto [...] / I biglietti caricati sul mio Samsung Galaxy Watch / Sto riscontrando problemi durante l'installazione dopo l'autenticazione su Île-de-France Mobilités Connect.
L'applicazione esegue una diagnosi della tua attrezzatura e ti guida passo dopo passo. Se il problema persiste, un messaggio di errore indicherà il problema riscontrato.