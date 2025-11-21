Dall'app Apple Maps puoi acquistare biglietti di trasporto su una o più carte Navigo dematerializzate, direttamente dal tuo iPhone o Apple Watch.

Come fare:

Seleziona la tua carta Navigo dematerializzata

Apri il menu contestuale (...)

Scegli Acquista biglietti

Selezionare il biglietto di trasporto desiderato. ATTENZIONE: il pagamento viene effettuato solo con Apple Pay.

Consulta l'elenco dei biglietti disponibili per l'acquisto dall'app Mappe.

Visualizzare i biglietti caricati nell'app Mappe

Dall'app Mappe, puoi consultare tutti i biglietti caricati nella tua carta Navigo dematerializzata nel tuo iPhone o Apple Watch.

Vengono visualizzati sotto la visualizzazione della mappa e facendo clic a destra del banner Biglietti di trasporto se ci sono più biglietti. Da questa schermata, puoi anche:

Fai clic su Riscatta per rinnovare un biglietto disponibile per l'acquisto tramite l'app Mappe

per rinnovare un biglietto disponibile per l'acquisto tramite l'app Mappe Per gli altri biglietti (ad es. pacchetto Navigo Week o Navigo Month), è necessario passare attraverso l'applicazione Île-de-France Mobilités

Si noti che

Non viene inviata alcuna prova di acquisto automatica per gli acquisti effettuati dall'app Mappe sul tuo iPhone.

Per ricevere automaticamente la ricevuta, effettua l'acquisto da una delle app che offre l'acquisto di biglietti.

1 carta Navigo su iPhone = 1 viaggiatore

È possibile, dall'app Maps o Île-de-France Mobilités, creare diverse carte virtuali per memorizzare i biglietti di altri viaggiatori.

Ecco i passaggi da seguire dall'applicazione Île-de-France Mobilités: