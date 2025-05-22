Come posso caricare il mio pacchetto Ametista sul pass Navigo?
Puoi caricare il tuo piano:
- Dal tuo telefono:
Visita l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités o quelle dei rivenditori ufficiali. Le app possono essere scaricate da Apple Store o Play Store :
1 - Nel menu "Acquista", seleziona la sezione "Sul mio pass Navigo"
2 - Seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare il pass.
- In un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF: trova il punto vendita più vicino