Come posso caricare il mio pacchetto Ametista sul pass Navigo?

Aggiornato su 22 maggio 2025

Puoi caricare il tuo piano:

  • Dal tuo telefono:

Visita l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités o quelle dei rivenditori ufficiali. Le app possono essere scaricate da Apple Store o Play Store :

1 - Nel menu "Acquista", seleziona la sezione "Sul mio pass Navigo"

2 - Seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare il pass.