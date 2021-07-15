La versione di Android 11 che ha iniziato a essere distribuita sui cellulari Pixel ha un bug che non convalida più i tuoi biglietti presenti sul tuo telefono sulla rete in Ile-de-France.

Questo bug è noto a Google. Una soluzione è quella di spegnere e riavviare il telefono per riacquistare l'uso dei biglietti di trasporto.

Se ancora non funziona, in attesa che questo bug venga risolto, puoi sempre utilizzare il tuo cellulare per ricaricare un pass Navigo.

Se hai biglietti t +, non andranno persi.