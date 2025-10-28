Come faccio ad aggiungere un metodo di pagamento nel mio spazio personale?
Tieni presente che devi essere il titolare del metodo di pagamento che desideri aggiungere. Questa aggiunta deve essere effettuata su My Space > My Navigo.
Nel menu a destra "i miei metodi di pagamento", hai la possibilità di aggiungere:
- Una nuova carta di credito per un futuro pagamento in contanti (opzione "one-click"). Questa operazione viene eseguita direttamente tramite l'interfaccia sicura del nostro fornitore di servizi Payline. Se la tua banca offre l'invio di un codice via SMS, questa sicurezza aggiuntiva verrà attivata automaticamente durante il pagamento.
- Un nuovo BIC/IBAN per il pagamento tramite addebito diretto. Clicca su "aggiungi un BIC/IBAN", e compila nella schermata successiva le informazioni trasmesse dalla tua banca.
Potrai assegnare questo nuovo BIC/IBAN a uno o più dei tuoi piani attuali o futuri.
BUONO A SAPERSI
Fai attenzione, se esegui questa operazione dopo il 15 del mese, la modifica sarà effettiva solo quando verrà addebitato il mese successivo.