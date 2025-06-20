Come faccio a cambiare pagante?
Sei il pagatore di un pacchetto/contratto e vuoi cambiare il pagatore?
Questa procedura deve essere eseguita solo dal nuovo pagatore tramite un atto di servizio post-vendita:
- in un'agenzia commerciale di vettori, in alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Services Desk
- per posta all'Agenzia Navigo Annuel o immagina R
Agenzia annuale Navigo
TSA 74451
77213 AVON CEDEX
Agenzia imagine R
TSA 94444
77213 AVON CEDEX
- Dal tuo spazio personale (solo per un contratto Navigo Liberté +)
Infatti, il nuovo pagatore dovrà fornire le nuove coordinate bancarie BIC/IBAN e firmare un nuovo mandato di addebito diretto SEPA.
Si noti che il cambio di pagatore non può essere effettuato per i pacchetti finanziati da un terzo pagatore (associazioni, comunità ...).
Se hai cambiato banca e vuoi inserire le tue nuove coordinate bancarie, fallo direttamente online dal tuo spazio personale (link alla pagina di creazione dello spazio personale).
BUONO A SAPERSI:
In caso di mancato pagamento associato al contratto Navigo Liberté +, è impossibile cambiare pagatore senza la totale regolarizzazione del debito. Il titolare o il pagatore, se diverso, è invitato a regolarizzare il suo debito non pagato (anche una terza persona può saldare il debito).