Come faccio a cambiare pagante?

Aggiornato su 20 giugno 2025

Sei il pagatore di un pacchetto/contratto e vuoi cambiare il pagatore?

Questa procedura deve essere eseguita solo dal nuovo pagatore tramite un atto di servizio post-vendita:

Agenzia annuale Navigo
TSA 74451
77213 AVON CEDEX

Agenzia imagine R
TSA 94444
77213 AVON CEDEX

  • Dal tuo spazio personale (solo per un contratto Navigo Liberté +)

Infatti, il nuovo pagatore dovrà fornire le nuove coordinate bancarie BIC/IBAN e firmare un nuovo mandato di addebito diretto SEPA.

Si noti che il cambio di pagatore non può essere effettuato per i pacchetti finanziati da un terzo pagatore (associazioni, comunità ...).

Se hai cambiato banca e vuoi inserire le tue nuove coordinate bancarie, fallo direttamente online dal tuo spazio personale (link alla pagina di creazione dello spazio personale).


BUONO A SAPERSI:
In caso di mancato pagamento associato al contratto Navigo Liberté +, è impossibile cambiare pagatore senza la totale regolarizzazione del debito. Il titolare o il pagatore, se diverso, è invitato a regolarizzare il suo debito non pagato (anche una terza persona può saldare il debito).