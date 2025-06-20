Per il pacchetto annuale Navigo, l'addebito diretto consente di pagare a rate, con un addebito diretto effettuato ogni mese.

I campioni vengono prelevati ogni mese tra il 3 e il 6 per il mese corrente.

Tuttavia, hai la possibilità di modificare questa data di prelievo e scegliere tra 2, 8 o 12.



Per apportare questa modifica, vi invitiamo:

- o per recarsi presso un'agenzia commerciale dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso gli sportelli SNCF Navigo Services, il cui elenco troverete sul sito www.iledefrance-mobilites.fr, alla voce "Gestisco la mia carta Navigo" (Tutti i servizi),

- o per collegarsi al proprio spazio personale sul sito www.iledefrance-mobilites.fr, quindi andare alla sezione "My Navigo",

- contattare l'Agenzia Navigo Annuel telefonicamente al numero 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo) o via e-mail all'indirizzo [email protected].



Si noti che non è possibile modificare la data di prelievo al mese.

Per il pacchetto imagine R, l'addebito diretto consente di pagare a rate, con un addebito diretto effettuato ogni mese.

Il prelievo viene effettuato all'inizio di ogni mese e corrisponde al pagamento del mese che inizia.