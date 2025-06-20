Come posso passare dal pagamento con addebito diretto al pagamento in contanti?
Hai un abbonamento annuale Navigo o immagini R, pagato tramite addebito diretto e vuoi passare al pagamento in contanti?
Per Navigo Annuel o imagine R, questa modifica del metodo di pagamento è possibile in qualsiasi momento. Paghi il saldo corrispondente alla differenza tra il prezzo del pacchetto annuale in vigore e la somma dei pagamenti mensili già pagati.
Per fare ciò, vai all'agenzia commerciale dei vettori, ai punti vendita RATP o al Navigo SNCF Service Desk.
Se sei titolare di un contratto Navigo Liberté + o di un pacchetto Navigo Annual Senior Pricing, è accettato solo il metodo di pagamento tramite addebito diretto