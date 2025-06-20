Come revocare un mandato SEPA?
È possibile interrompere gli addebiti diretti nei seguenti casi:
- Cambiare il metodo di pagamento (da addebito diretto a contanti),
- Cambia pagatore e, in questo caso, può essere firmato un nuovo mandato SEPA per conto del nuovo pagatore,
- Sospendere (solo per i pacchetti Navigo Annuel e Navigo Annuel Senior Pricing) o annullare il pacchetto.
Tali atti non comportano automaticamente la revoca del mandato SEPA. Per cancellarlo, è necessario presentare una richiesta scritta di revoca del mandato SEPA. Questo può essere fatto:
- Online: accedendo al tuo spazio personale, dopo aver consultato la guida online, clicca su "Contattaci". Compila il motivo, il tuo contratto, il tema e poi specifica nella sezione "descrizione", la tua richiesta di revoca. Non appena la tua richiesta sarà stata elaborata, riceverai un'e-mail di conferma.
- Per posta: con l'agenzia interessata a seconda del pacchetto detenuto (Navigo Annuel e imagine R solo)
Agenzia annuale Navigo
TSA 74451
77213 AVON CEDEX
Agenzia imagine R
TSA 94444
77213 AVON CEDEX
Qualsiasi richiesta deve essere accompagnata dalla designazione di un altro mezzo di pagamento valido o dall'identità di un nuovo pagatore nel caso in cui il pacchetto / contratto sia ancora attivo.
BUONO A SAPERSI:
In caso di mancato pagamento associato al contratto Navigo Liberté +, è impossibile revocare un mandato SEPA senza la totale regolarizzazione del debito. Il titolare o il pagatore, se diverso, è invitato a regolarizzare il suo debito non pagato (anche una terza persona può saldare il debito).
Per il pacchetto annuale Navigo, questa richiesta di revoca può anche essere accompagnata dalla richiesta di annullamento del pacchetto. Tuttavia, si prega di notare che al ricevimento di una richiesta di cancellazione interrompiamo automaticamente gli addebiti.