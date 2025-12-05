Dove posso trovare la prova d'acquisto o la fattura?
Hai bisogno di una fattura o di una prova d'acquisto per un rimborso del datore di lavoro o la tua contabilità? L'ottenimento di questo documento dipende dal canale di acquisto utilizzato (bancomat, contatore, applicazione o online) e dal tipo di biglietto. Di seguito sono riportate le procedure per ottenerlo per ciascun caso.
Ho acquistato il mio biglietto su un distributore automatico o presso una biglietteria (stazioni, stazioni RATP / SNCF, negozi autorizzati)
Per qualsiasi acquisto effettuato fisicamente in stazione o stazione:
- La prova viene emessa immediatamente sotto forma di biglietto (ricevuta, carta di credito o prova di vendita) al momento della transazione dal distributore automatico o dall'agente allo sportello.
- Attenzione : è necessario ritirare questa ricevuta in loco. Nessun duplicato può essere modificato a posteriori per acquisti anonimi.
- Biglietti interessati : pacchetti Navigo (mese, settimana, giorno), biglietto metro-treno-RER, biglietto bus-tram, biglietti aeroportuali (biglietto della regione ↔ dell'aeroporto di Parigi, biglietti RoissyBus), pacchetto di visite di Parigi, festival musicale e pacchetti anti-inquinamento.
Ho acquistato il mio biglietto sull'app Île-de-France Mobilités (ricarica tramite il pass o acquisto di biglietto sul telefono)
Se hai effettuato l'acquisto tramite l'app mobile:
- Prova : ti viene inviata automaticamente un'e-mail di conferma contenente la prova di acquisto (in formato PDF).
- Dove trovarlo : controlla la casella di posta associata al tuo account Île-deFrance Mobilités (ricordati di controllare la posta indesiderata).
- Biglietti interessati : pacchetti Navigo (mese, settimana, giorno), biglietto metro-treno-RER, biglietto bus-tram, biglietti aeroportuali (biglietto della regione ↔ dell'aeroporto di Parigi, biglietti RoissyBus), pacchetto di visite di Parigi, festival musicale e pacchetti antinquinamento
Utilizzo un servizio con abbonamento o pagamento differito
A seconda del contratto, il documento differisce:
Pacchetti Navigo Annual, immagina R, Senior
Non esiste una fattura mensile per questi pacchetti, ma un certificato di contratto (spesso richiesto dai datori di lavoro). Puoi ottenerlo:
- Dall'Area Personale del Titolare o del Pagatore : accedi al sito web per scaricare il tuo certificato.
- Da un'applicazione mobile : tramite le applicazioni che offrono il servizio di shopping online e la ricarica dal telefono.
- In un'agenzia commerciale o allo sportello : presso le agenzie commerciali dei Vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF.
Navigo Liberté +
Questo servizio genera una fattura mensile dettagliata corrispondente ai viaggi effettuati nel mese precedente.
- Se il contratto è su smartphone : fattura disponibile nell'applicazione (sezione "Spazio NL+") o sul sito web.
- Se il contratto è su pass Navigo : fattura disponibile solo sul tuo spazio personale tramite il sito web (non disponibile sull'applicazione).
Casi specifici
- Carta Scol'R (Circuiti Scolastici Speciali): un certificato di pagamento può essere scaricato dal Portale TS (Trasporto Scolastico) una volta effettuato il pagamento.
- Biglietto d'imbarco via SMS: l'SMS ricevuto contenente il biglietto di trasporto e il QR Code funge da prova di acquisto immediata.
- Biglietto d'imbarco con carta di credito : il QR Code visualizzato nei veicoli consente di ottenere la prova disponibile 24 ore dopo l'acquisto.