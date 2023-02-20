Qualsiasi pagamento all'interno del tuo spazio personale nella sezione "My Navigo" è garantito da un certificato SSL, che garantisce una navigazione sicura.

Le informazioni bancarie inserite sono crittografate sul tuo computer e non circoleranno mai in chiaro su Internet.

Il tuo numero di carta di credito non sarà mai conosciuto o memorizzato sul sito iledefrance-mobilites.fr.

I pagamenti con carta di credito sono gestiti tramite l'interfaccia Payline, che garantisce una sicurezza unica delle pagine di pagamento. Tutti i pagamenti sono certificati PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), che è uno standard internazionale per la sicurezza dei pagamenti con carta di credito.

Nota, se la tua banca fornisce 3DS (3D secure) per i tuoi pagamenti, verrà attivato automaticamente al momento dell'acquisto.