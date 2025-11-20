Caso di pacchetti

Se hai un abbonamento Navigo Month, Navigo Week o Navigo Day valido per telefono, il tuo abbonamento a Navigo Liberté + inizierà il giorno successivo alla scadenza del tuo abbonamento Navigo Month, Week o Day.

Con il tuo contratto attivo Navigo Liberté +, è possibile acquistare un pass Navigo Month, Navigo Week o Navigo Day all-zone sullo stesso telefono se hai intenzione di viaggiare ogni giorno.

Priorità di convalida

I biglietti Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine e Navigo Jour hanno la priorità per la convalida sul Navigo Liberté + e possono coesistere sullo stesso telefono.

Al contrario, il servizio Navigo Liberté + ha la priorità per la convalida sui biglietti Metro-Treno-RER, biglietto bus-tram, biglietto Regione Parigi<>Aeroporti, che non saranno più utilizzabili fino alla risoluzione del contratto Navigo Liberté +.