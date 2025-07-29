Come posso cambiare il mio telefono e continuare a viaggiare con il mio contratto Navigo Liberté +?
Salvo i miei biglietti sul mio telefono
Vai alla tua applicazione Île-de-France Mobilités, nel menu "Acquista" fai clic su "Contattaci", seleziona la categoria "Il mio telefono" quindi "Voglio salvare i miei biglietti". Seguendo i passaggi, i biglietti presenti sul telefono verranno salvati e potranno essere utilizzati su un altro telefono compatibile.
Recupero i miei biglietti precedentemente salvati
Sul tuo nuovo telefono, vai alla tua applicazione Île-de-France Mobilités, nel menu "Acquista", fai clic su "Contattaci", seleziona la categoria "Il mio telefono", quindi "Voglio recuperare il contenuto di un vecchio supporto". E segui i passaggi.
Recupero i miei biglietti non salvati (ad esempio a causa di smarrimento/furto)
Sul tuo nuovo telefono, vai alla tua applicazione Île-de-France Mobilités, nel menu "Acquista" fai clic su "Contattaci", seleziona la categoria "Il mio telefono", quindi "Voglio recuperare il contenuto di un vecchio supporto". E segui i passaggi.