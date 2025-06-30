Come posso visualizzare e comprendere la mia fattura?
Accedo alle mie fatture
La fattura mensile Navigo Liberté + è disponibile ogni mese (al più presto l'11 del mese successivo al viaggio) sul tuospazio personale, nell'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, sezione "Le mie fatture", scheda "Fattura".
Con ogni nuova fattura, riceverai un'e-mail informativa.
Puoi scaricare e visualizzare le tue ultime 24 fatture in qualsiasi momento in formato PDF.
Capisco la mia fattura mensile
La fattura mensile registra la somma degli importi dei viaggi effettuati nel mese precedente.
Se non hai effettuato alcun viaggio con il tuo telefono e non sei stato soggetto ad alcun addebito o credito, la tua fattura è nulla e non appare nell'elenco delle fatture.