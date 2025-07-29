Come posso visualizzare e scaricare il mio contratto?
Puoi consultare i dati del tuo contratto nel tuo spazio personale sull'applicazione Île-de-France Mobilités, cliccando su "Il mio contratto".
Un pulsante ti consente di scaricare il tuo contratto in versione PDF.
Per modificare i dati identificativi memorizzati nel tuo spazio personale, devi effettuare una richiesta di assistenza post-vendita cliccando su "Come posso modificare i miei dati identificativi?". È richiesto un documento d'identità.