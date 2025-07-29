Cos'è il contratto telefonico Navigo Liberté +? Quali sono le tariffe?
Come funziona?
Abbonarsi al servizio Navigo Liberté + per telefono esclusivamente dall'applicazione Île-de-France Mobilités disponibile nel Play Store o nell'App Store, con un RIB.
Viaggia in tutta l'Île-de-France convalidando con il tuo telefono ogni volta che fai un viaggio.
Ogni mese, i tuoi viaggi vengono conteggiati e fatturati il mese successivo (intorno all'11 del mese).
Quali sono le tariffe?
Per maggiori dettagli sulle tariffe, puoi consultare la pagina delle tariffe Navigo Liberté +: paga i tuoi viaggi singolarmente. Le tariffe sono identiche a quelle del pass, ad eccezione delle tariffe ridotte che non sono ancora disponibili sul Navigo Liberté + sul telefono.