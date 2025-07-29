Come posso segnalare lo smarrimento o il furto del mio telefono permettendomi di convalidare il Navigo Liberté +?
Puoi segnalare lo smarrimento o il furto del telefono:
- Accedendo con le tue credenziali all'applicazione Île-de-France Mobilités, sul telefono di un'altra persona. Vai al menu "Acquista", fai clic su "Contattaci", seleziona la categoria "Il mio telefono" quindi "Ho perso / il mio supporto è stato rubato".
- Dal sito web di Île-de-France Mobilités, accedi al tuo account IDFM Connect e invia la tua richiesta.
Per continuare a viaggiare, è necessario acquistare biglietti di trasporto, questi non saranno rimborsati.
A seguito della dichiarazione di smarrimento/furto del telefono, quest'ultimo viene bloccato e verrà rifiutato sull'apparecchiatura di convalida. Tuttavia, eventuali viaggi effettuati dopo il momento della dichiarazione di smarrimento / furto, e con il telefono dichiarato smarrito, non saranno addebitati.
IMPORTANTE
Tutti i viaggi effettuati con il tuo contratto Navigo Liberté + fino alla registrazione della dichiarazione di smarrimento del tuo telefono saranno fatturati e dovranno essere pagati. L'ora e la data della dichiarazione sono prese in considerazione per bloccare la fatturazione dei viaggi che sarebbero stati effettuati dopo la dichiarazione