Dal sito web di Île-de-France Mobilités, accedi al tuo account IDFM Connect e invia la tua richiesta.

Per continuare a viaggiare, è necessario acquistare biglietti di trasporto, questi non saranno rimborsati.

A seguito della dichiarazione di smarrimento/furto del telefono, quest'ultimo viene bloccato e verrà rifiutato sull'apparecchiatura di convalida. Tuttavia, eventuali viaggi effettuati dopo il momento della dichiarazione di smarrimento / furto, e con il telefono dichiarato smarrito, non saranno addebitati.

IMPORTANTE

Tutti i viaggi effettuati con il tuo contratto Navigo Liberté + fino alla registrazione della dichiarazione di smarrimento del tuo telefono saranno fatturati e dovranno essere pagati. L'ora e la data della dichiarazione sono prese in considerazione per bloccare la fatturazione dei viaggi che sarebbero stati effettuati dopo la dichiarazione