Come posso effettuare una richiesta di assistenza post-vendita?
Se hai domande o se hai un problema con il tuo contratto Navigo Liberté +, vai alla tua applicazione Île-de-France Mobilités. Nel tuo spazio Navigo Liberté +, nella sezione "Gestisci il mio contratto", clicca su "Contattaci".
IMPORTANTE
Il monitoraggio dei consumi è dato solo a biglietto informativo, sulla base dei dati disponibili alla data della consultazione. I viaggi finali sono quelli inclusi nella prova di mobilità alla fine del mese che vengono poi utilizzati per costituire la fattura.
Pertanto, i reclami, relativi ai viaggi o alla fatturazione, devono essere emessi solo dopo aver ricevuto la fattura contestata nella sezione "Desidero contestare una fattura".