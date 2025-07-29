Ho già un contratto Navigo Liberté + su pass, posso dematerializzarlo sul mio telefono?

Al momento non è possibile dematerializzare il contratto Navigo Liberté + sul telefono .

Per beneficiare del servizio Navigo Liberté + per telefono, è necessario sottoscrivere un nuovo contratto tramite l'applicazione Ile de France Mobilités.

Se utilizzi sia il pass che il telefono per viaggiare, avrai:

  • Due contratti Navigo Liberté + separato,
  • Due fatture separate che ti verranno inviate,
  • Con due campioni separati.

IMPORTANTE:

Ti ricordiamo che è essenziale utilizzare un solo supporto quando viaggi, il tuo pass o il tuo telefono, per poter beneficiare appieno dei vantaggi del servizio Navigo Liberté +.

BUONO A SAPERSI:

Non è necessario disdire il contratto Navigo Liberté + su un pass per sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + per telefono.