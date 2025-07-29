Il contratto Navigo Liberté + è soggetto solo ad addebito diretto.

Ti viene addebitato ogni mese l'importo corrispondente ai viaggi effettuati durante il mese precedente (con l'applicazione di eventuali detrazioni, tasse e rimborsi).

L'addebito diretto viene effettuato tra il 13 e il 18 del mese per la fattura relativa al mese precedente. Siete informati in anticipo, via e-mail, dell'importo addebitato.

Se non hai effettuato un viaggio, non riceverai una notifica di addebito diretto.