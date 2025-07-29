Come posso ottenere e comprendere la mia prova di mobilità?
Accedo alla mia prova di mobilità
Una prova di mobilità Navigo Liberté + è disponibile ogni mese (al più presto l'11 del mese successivo al viaggio) sul tuo spazio personale, nell'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, sezione "Le mie fatture", scheda "Prova".
Con ogni nuova prova di mobilità, riceverai un'e-mail informativa.
Puoi scaricare e visualizzare i tuoi documenti giustificativi in formato PDF. Sono disponibili per un massimo di 3 mesi a seconda del consenso scelto.
Capisco la mia prova di mobilità
La prova di mobilità include tutti i viaggi effettuati nel mese precedente. A differenza della fattura, è possibile trovare i dettagli di ogni viaggio (data e ora del viaggio, modalità tariffaria del viaggio, data e ora di ogni viaggio, tipo di viaggio, viaggio ricostituito, prezzo totale IVA esclusa, prezzo IVA inclusa e IVA applicabile).
Se non hai effettuato alcun viaggio con il tuo telefono, la tua prova di mobilità non appare nell'elenco dei documenti giustificativi.