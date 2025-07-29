Capisco la mia prova di mobilità

La prova di mobilità include tutti i viaggi effettuati nel mese precedente. A differenza della fattura, è possibile trovare i dettagli di ogni viaggio (data e ora del viaggio, modalità tariffaria del viaggio, data e ora di ogni viaggio, tipo di viaggio, viaggio ricostituito, prezzo totale IVA esclusa, prezzo IVA inclusa e IVA applicabile).

Se non hai effettuato alcun viaggio con il tuo telefono, la tua prova di mobilità non appare nell'elenco dei documenti giustificativi.