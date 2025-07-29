Posso ottenere un certificato Navigo Liberté + o una prova?
Come parte del contratto Navigo Liberté +, non viene rilasciato alcun certificato perché questo contratto non è ammissibile al rimborso del datore di lavoro.
Infatti, solo gli abbonamenti annuali, mensili o settimanali sono coperti dal datore di lavoro nell'ambito del rimborso del 50% delle spese di trasporto.
D'altra parte, puoi scaricare dal tuo spazio personale, sull'applicazione Île-de-France Mobilités:
- La tua fattura.
- La tua prova di mobilità.
- Il tuo contratto Navigo Liberté +.