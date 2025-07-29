Come posso pagare la mia fattura in attesa di pagamento?
In caso di fattura non pagata, riceverai avvisi via e-mail e sulla tua applicazione mobile Île-de-France Mobilités:
- Addebito diretto non riuscito : è stato registrato un rifiuto dell'addebito diretto sul contratto.
- 1° sollecito : il tuo contratto verrà sospeso.
- 2° sollecito: il contratto verrà risolto. Non sarai più in grado di muoverti.
Un messaggio per invitarti a regolarizzare il tuo pagamento in sospeso sarà presente anche sulla tua applicazione.
Puoi pagare le tue fatture in attesa di pagamento con carta di credito dal tuo spazio personale sull'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, sezione " Le mie fatture " quindi " Regolarizza le fatture non pagate ".