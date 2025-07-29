Come posso annullare il mio contratto Navigo Liberté + per telefono?
La risoluzione del contratto Navigo Liberté + è possibile in qualsiasi momento, senza prove e gratuitamente.
Nella tua applicazione Île-de-France Mobilités, vai al tuo spazio Navigo Liberté +. Fai clic su "Il mio contratto", quindi nella sezione "Gestisci il mio contratto", fai clic su "Annulla il mio contratto".
IMPORTANTE
La risoluzione comporta la risoluzione definitiva del contratto immediatamente dopo la richiesta effettuata.
I viaggi effettuati fino alla data di effettiva cessazione sono inclusi nella fatturazione e addebitati.
In caso di mancato pagamento, associato al contratto Navigo Liberté +, è impossibile rescindere il contratto senza la totale regolarizzazione del debito. Sei invitato a regolarizzare il tuo non pagato.