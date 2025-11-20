Come posso monitorare e comprendere i miei consumi con Navigo Liberté+ sul telefono?
Il mio monitoraggio dei consumi
Dal tuo spazio personale Navigo Liberté + dell'applicazione Île-de-France Mobilités, puoi accedere a tutti i tuoi viaggi attuali.
Nella home page del tuo spazio personale, clicca su "Traccia i miei consumi", puoi quindi visualizzare tutti i tuoi viaggi:
- La data e l'ora del viaggio,
- Le stazioni prese in prestito,
- La modalità di trasporto del viaggio: Metro, Treno, RER, Bus / Tram, RoissyBus, funicolare di Montmartre, Funivia
- Il prezzo unitario del viaggioe l'importo totale dei viaggi , tenendo conto di eventuali massimali giornalieri;
- Lo stato del viaggio: ricostruito se il viaggio è stato completato automaticamente dal sistema a seguito di una convalida mancante.
IMPORTANTE
Attenzione, il monitoraggio dei consumi è dato solo a biglietto informativo, dai dati disponibili alla data della consultazione. I viaggi finali sono quelli inclusi nella prova di mobilità alla fine del mese che vengono poi utilizzati per costituire la fattura.
Pertanto, i reclami, relativi ai viaggi o alla fatturazione, devono essere emessi solo dopo il ricevimento della fattura contestata.
Potrebbe verificarsi un ritardo tra lo spostamento e la visualizzazione nell'applicazione. In alcuni casi eccezionali, i viaggi saranno visibili solo dal 4 del mese successivo.
I miei consensi
Puoi scegliere che i tuoi dati di viaggio (prova di mobilità, monitoraggio dei consumi) siano visibili nella tua applicazione per un periodo di 30 o 90 giorni.
Hai la possibilità di modificare il tuo consenso sul periodo di conservazione dei tuoi viaggi andando alla tua applicazione Île-de-France Mobilités :
- Nel tuo spazio Navigo Liberté +,
- Clicca su "Il mio contratto",
- Quindi su "Dati e consenso" in fondo alla pagina.
Questo nuovo valore si applicherà solo ai viaggi futuri.
I miei avvisi di superamento dei consumi
Nella tua applicazione Île-de-France Mobilités, vai al tuo spazio Navigo Liberté + e clicca su "Il mio avviso di consumo". Quindi scegli l'importo della soglia da non superare.
Puoi scegliere di ricevere una notifica di avviso. Questo verrà inviato quando avrai presto raggiunto la soglia selezionata.
Puoi disabilitare questa funzione quando vuoi.