Posso beneficiare di tariffe ridotte con il mio contratto Navigo Liberté per telefono?
Nessuna delle tariffe ridotte è applicabile sul Navigo Liberté + sul telefono.
Il termine "Tariffa Ridotta" si riferisce alle tariffe applicabili ai Titolari corrispondenti ai criteri dei seguenti profili:
- Bambini sotto i 10 anni,
- Carta Famiglie numerose,
- Carta di invalidità o una carta di inclusione della mobilità con la menzione "Cecità" o "Necessità di sostegno / cecità",
- Carta di invalidità ONACVG a barra blu singola,
- Sconto 50% e Sconto Solidarietà 75%).
Se desideri beneficiare di tariffe ridotte, puoi stipulare un contratto Navigo Liberté + su pass.