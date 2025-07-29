Posso beneficiare di tariffe ridotte con il mio contratto Navigo Liberté per telefono?

Aggiornato su 29 luglio 2025

Nessuna delle tariffe ridotte è applicabile sul Navigo Liberté + sul telefono.

 

Il termine "Tariffa Ridotta" si riferisce alle tariffe applicabili ai Titolari corrispondenti ai criteri dei seguenti profili:

  • Bambini sotto i 10 anni,
  • Carta Famiglie numerose,
  • Carta di invalidità o una carta di inclusione della mobilità con la menzione "Cecità" o "Necessità di sostegno / cecità",
  • Carta di invalidità ONACVG a barra blu singola,
  • Sconto 50% e Sconto Solidarietà 75%).

Se desideri beneficiare di tariffe ridotte, puoi stipulare un contratto Navigo Liberté + su pass.