La risoluzione del contratto Navigo Liberté + è possibile in qualsiasi momento, senza prove e gratuitamente.

Chi può candidarsi?

Il titolare o il pagatore del contratto, se diverso, può presentare la richiesta. La risoluzione comporta la risoluzione definitiva del contratto.

Come posso annullare?

Il contratto può essere risolto:

Online : dallo Spazio Personale, clicca sul link "annulla il mio pacchetto / contratto" e lasciati guidare. La disdetta avrà quindi effetto quando avrai aggiornato il tuo pass Navigo dal tuo telefono cellulare sull'applicazione Île-de-France Mobilités (scaricabile o da quelli dei rivenditori ufficiali o in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF, 48 ore dopo la richiesta online.

In agenzia o punto vendita: Viaggiando, muniti del tuo pass Navigo, in un'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o in uno sportello servizi Navigo SNCF

Quando avrà effetto la mia risoluzione?

Hai la possibilità di scegliere la data effettiva di risoluzione.

I viaggi effettuati fino alla data di effettiva cessazione sono inclusi nella fatturazione e addebitati.

Nessuna terminazione senza aggiornamento del pass

La disdetta avrà effetto solo dopo aver aggiornato il pass Navigo in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF. Questo viene fatto 48 ore dopo la richiesta di risoluzione.

Buono a sapersi

In caso di mancato pagamento relativo al contratto Navigo Liberté +, non sarà possibile rescindere il contratto fino a quando il debito non sarà completamente saldato. Il titolare (o una terza parte) dovrà regolarizzare l'importo residuo prima di poter risolvere il contratto.