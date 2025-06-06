Come posso annullare il mio contratto Navigo Liberté + su pass?
La risoluzione del contratto Navigo Liberté + è possibile in qualsiasi momento, senza prove e gratuitamente.
Chi può candidarsi?
Il titolare o il pagatore del contratto, se diverso, può presentare la richiesta. La risoluzione comporta la risoluzione definitiva del contratto.
Come posso annullare?
Il contratto può essere risolto:
Online : dallo Spazio Personale, clicca sul link "annulla il mio pacchetto / contratto" e lasciati guidare. La disdetta avrà quindi effetto quando avrai aggiornato il tuo pass Navigo dal tuo telefono cellulare sull'applicazione Île-de-France Mobilités (scaricabile o da quelli dei rivenditori ufficiali o in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF, 48 ore dopo la richiesta online.
In agenzia o punto vendita: Viaggiando, muniti del tuo pass Navigo, in un'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o in uno sportello servizi Navigo SNCF
Quando avrà effetto la mia risoluzione?
Hai la possibilità di scegliere la data effettiva di risoluzione.
I viaggi effettuati fino alla data di effettiva cessazione sono inclusi nella fatturazione e addebitati.
Nessuna terminazione senza aggiornamento del pass
La disdetta avrà effetto solo dopo aver aggiornato il pass Navigo in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF. Questo viene fatto 48 ore dopo la richiesta di risoluzione.
Buono a sapersi
In caso di mancato pagamento relativo al contratto Navigo Liberté +, non sarà possibile rescindere il contratto fino a quando il debito non sarà completamente saldato. Il titolare (o una terza parte) dovrà regolarizzare l'importo residuo prima di poter risolvere il contratto.