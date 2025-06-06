Come sospendere il contratto Navigo Liberté + su pass?

La sospensione del contratto Navigo Liberté + è possibile in qualsiasi momento, per un periodo massimo di 12 mesi.

Puoi sospendere il tuo contratto dal tuo cellulare sull'applicazione Île-de-France Mobilités (scaricabile da App Store o Play Store) o su quelli dei rivenditori ufficiali, presso l'agenzia di vendita dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso lo sportello SNCF Navigo Services con il tuo pass Navigo che verrà aggiornato immediatamente.

La sospensione è efficace dalla data scelta. Puoi anticipare la tua richiesta di sospensione con un massimo di 2 mesi di anticipo.

I viaggi effettuati fino alla data di effettiva sospensione sono inclusi nella fatturazione e addebitati.

Come riprendere il contratto Navigo Liberté + su pass?

Dopo la sospensione, puoi riprendere il tuo contratto Navigo Liberté + dal tuo telefono cellulare sull'applicazione Île-de-France Mobilités (scaricabile da App Store o Play Store), presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso il Navigo Service Desk SNCF con il tuo pass Navigo che verrà aggiornato immediatamente.

Alla ripresa del pacchetto, la fatturazione riprende, senza costi aggiuntivi.

BUONO A SAPERSI

E' possibile programmare contemporaneamente la sospensione e la ripresa del contratto.

Se non puoi viaggiare, puoi consegnare la tua procura e il tuo pass Navigo a terzi, per sospendere e/o riprendere il tuo contratto.