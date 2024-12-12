Come posso modificare le zone del mio pacchetto Navigo Month o Week?

Aggiornato su 12 dicembre 2024

Sei titolare di un pass Navigo Month o Navigo Week e desideri viaggiare al di fuori delle aree del tuo pacchetto.

  • Per un'esigenza una tantum, hai la possibilità di acquistare un pass giornaliero Navigo in aggiunta al tuo pass mensile o settimanale Navigo.

PROMEMORIA:

Per il pacchetto Navigo Month, il tuo pass Navigo viene dezonato nei fine settimana, nei giorni festivi, durante le brevi vacanze nella zona C e da metà luglio a metà agosto.

INFO

Il cambio di zona è possibile solo se si desidera passare a un pacchetto con un prezzo maggiore o uguale a quello caricato sul pass Navigo.
Per maggiori dettagli sull'acquisto del tuo pass Navigo Week o Month dalla tua applicazione mobile, visita le FAQ del Servizio di acquisto di biglietti di trasporto telefonico, disponibile qui.

È disponibile a tariffa piena o ridotta per i beneficiari della riduzione Solidarité transport. Non esiste in un quaderno.