Come posso modificare le zone del mio pacchetto Navigo Month o Week?
Sei titolare di un pass Navigo Month o Navigo Week e desideri viaggiare al di fuori delle aree del tuo pacchetto.
- Per un'esigenza una tantum, hai la possibilità di acquistare un pass giornaliero Navigo in aggiunta al tuo pass mensile o settimanale Navigo.
PROMEMORIA:
Per il pacchetto Navigo Month, il tuo pass Navigo viene dezonato nei fine settimana, nei giorni festivi, durante le brevi vacanze nella zona C e da metà luglio a metà agosto.
- Per un uso regolare, hai la possibilità di effettuare un cambio di zona sul tuo pacchetto. Questa azione può essere eseguita presso l'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk.
Il cambio di zona è possibile al momento dell'acquisto del pass e: - fino al 19 incluso del mese di validità per il pass Navigo Month, - fino al giovedì della settimana di validità per il pass Navigo Week.
INFO
Il cambio di zona è possibile solo se si desidera passare a un pacchetto con un prezzo maggiore o uguale a quello caricato sul pass Navigo.
Per maggiori dettagli sull'acquisto del tuo pass Navigo Week o Month dalla tua applicazione mobile, visita le FAQ del Servizio di acquisto di biglietti di trasporto telefonico, disponibile qui.
È disponibile a tariffa piena o ridotta per i beneficiari della riduzione Solidarité transport. Non esiste in un quaderno.