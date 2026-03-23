Come posso ordinare biglietti o pass Navigo Easy per una gita scolastica?

Aggiornato su 23 marzo 2026

Le scuole francesi pubbliche o private convenzionate possono ordinare pass Navigo Easy precaricati e biglietti scontati sul sito web di Ile-de-France Mobilités Key Accounts.

Basta creare un account, fornire la prova e quindi effettuare un ordine online. La consegna richiede in media 6 giorni nella Francia metropolitana.

La prova da allegare alla richiesta di creazione di un account dipende dalla natura della tua entità.

Si prega di notare: Durante le gite scolastiche, gli studenti che hanno già un pass Imagine R Junior possono utilizzare il proprio pass per viaggiare.