Come posso ordinare biglietti o pass Navigo Easy per una gita scolastica?
Le scuole francesi pubbliche o private convenzionate possono ordinare pass Navigo Easy precaricati e biglietti scontati sul sito web di Ile-de-France Mobilités Key Accounts.
Basta creare un account, fornire la prova e quindi effettuare un ordine online. La consegna richiede in media 6 giorni nella Francia metropolitana.
La prova da allegare alla richiesta di creazione di un account dipende dalla natura della tua entità.
Si prega di notare: Durante le gite scolastiche, gli studenti che hanno già un pass Imagine R Junior possono utilizzare il proprio pass per viaggiare.