FAQ: Navigo Key Accounts
- Cos'è il sito web Navigo Key Accounts? A chi è rivolto il sito Navigo Key Accounts?
- Perché e come creare un account cliente sul sito web Navigo Key Accounts?
- Come effettuare un ordine sul sito web Navigo Key Accounts
- Quali sono i costi e i tempi di consegna per effettuare un ordine sul sito web di Navigo Key Accounts?
- Come posso ordinare biglietti o pass Navigo Easy per una gita scolastica?
- Quali biglietti acquistare sul sito web di Navigo Key Accounts? A quali tariffe?
- Quali metodi di pagamento posso utilizzare per pagare un ordine sul sito web Navigo Key Accounts?