Come effettuare un ordine sul sito web Navigo Key Accounts

Aggiornato su 19 marzo 2026

Per effettuare un ordine sul sito web di Navigo Key Accounts:

  1. Accedi alla tua area clienti
  2. Seleziona i prodotti di tua scelta dal catalogo prodotti, cliccando su "Prezzi"
  3. Aggiungi almeno 10 articoli al carrello e clicca su "scegli la mia consegna"
  4. Configura il tuo indirizzo di spedizione e fatturazione e fai clic su "Convalida"
  5. Seleziona il tuo metodo di pagamento, accetta le CGUV e poi, a seconda del metodo di pagamento selezionato:
    Per mandato amministrativo, clicca su "Convalida il mio ordine"
    oppure
    Con bonifico bancario, clicca su "Paga il mio ordine"
  6. Se paghi tramite bonifico bancario, effettua il pagamento entro 72 ore per convalidare il supporto dell'ordine