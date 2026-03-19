Cos'è il sito web Navigo Key Accounts? A chi è rivolto il sito Navigo Key Accounts?
Il sito web di Navigo Key Accounts è dedicato a professionisti e istituzioni (amministrazioni, scuole, associazioni) che desiderano acquistare, in grandi quantità, pass Navigo Easy incaricati di biglietti di trasporto per viaggiare sulla rete di vettori dell'Île de France.
L'accesso a questo sito è riservato solo alle persone giuridiche che desiderano acquistare in grandi quantità, pass Navigo Easy caricati con biglietti di trasporto, indipendentemente dal fatto che intendano o meno rivenderli.
Ciò include:
- Società private, persone giuridiche che acquistano a proprio nome
- Rivenditori autorizzati: Qualsiasi persona giuridica che soddisfi i criteri di ammissibilità menzionati nelle CGSU del sito Key Accounts può essere approvata come rivenditore, a condizione di fornire all'Agenzia Navigo Key Accounts gli elementi necessari per la loro valutazione.
- Istituzioni pubbliche (amministrazioni, municipi, ministeri)
- Istituzioni educative
- Associazioni