Perché e come creare un account cliente sul sito web Navigo Key Accounts?
La creazione di un account cliente è necessaria per effettuare acquisti di biglietti di trasporto in Île-de-France in gran numero sul sito Navigo Key Accounts.
Dovrai compilare un modulo di riferimento del cliente che contiene campi relativi a:
- La persona di contatto che desidera creare l'account cliente (nome, e-mail, telefono)
- L'organizzazione per conto della quale verranno effettuati gli ordini (paese, settore di attività, tipo di società, nome dell'organizzazione, indirizzo postale completo, numero SIRET/DUNS o altro, partita IVA intracomunitaria, numero di scuola, codice NAF o APE,...).
Per finalizzare la creazione del tuo account cliente, sarà necessario allegare una prova ufficiale dell'esistenza del tuo stabilimento, ad esempio un Kbis.
Una volta che queste informazioni sono state verificate dall'agenzia Navigo Key Accounts, il tuo spazio professionale verrà convalidato.
Sarai quindi in grado di accedere, effettuare l'ordine, procedere al pagamento e seguirne l'avanzamento online fino alla sua consegna.