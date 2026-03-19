Quali sono i costi e i tempi di consegna per effettuare un ordine sul sito web di Navigo Key Accounts?
Le spese di spedizione sono calcolate in base al peso e all'imballaggio di ciascun ordine. Appaiono sul riepilogo del tuo ordine.
In conformità con le CGUV, a ciascun ordine viene applicata anche una commissione di gestione amministrativa forfettaria .
I tempi di consegna variano a seconda dell'imballaggio dell'ordine e della sua destinazione.
Il periodo contrattuale è di 30 giorni lavorativi dalla data di spedizione dell'ordine.
Tuttavia, a biglietto indicativo, il tempo medio osservato è:
- 6 giorni lavorativi dalla data di consegna dell'ordine per la consegna in Francia metropolitana e Monaco
- 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dell'ordine per i paesi europei
Se sembra esserci un problema nella consegna del pacco 30 giorni lavorativi dopo la data dell'ordine, si prega di contattare il Servizio Clienti Key Account Navigo