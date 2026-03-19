Quali metodi di pagamento posso utilizzare per pagare un ordine sul sito web Navigo Key Accounts?
Sono accettati diversi metodi di pagamento ma possono variare a seconda del tuo profilo:
- Bonifico bancario (possibile per tutti gli stabilimenti). La produzione del tuo ordine è subordinata al ricevimento del pagamento. Hai 10 giorni di calendario per effettuare il pagamento. Dopo questo periodo l'ordine viene annullato.
- Mandato amministrativo (solo se si dispone di un numero Chorus e di un numero di impegno). Il pagamento deve essere effettuato entro trenta (30) giorni dalla fine del mese. L'ordine viene inviato alla produzione non appena viene convalidato nel processo di vendita.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, vi invitiamo a consultare le CGUV.