Sei stato informato che sei in debito con il tuo pacchetto annuale Navigo. Al fine di evitare la disdetta del pacchetto, avete diverse possibilità per regolarizzare la vostra situazione:

online, pagando con carta di credito, dal tuo spazio personale cliccando su "Regolarizza la mia situazione".

per telefono, pagando con carta di credito al numero 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 o il sabato dalle 9 alle 20)

presso l'agenzia commerciale dei vettori o Navigo SNCF Service Desk in contanti o con carta di credito, o presso alcuni sportelli RATP (solo con carta di credito)

per posta, inviando un assegno intestato all'Agenzia Navigo Annuale, al seguente indirizzo:



AGENZIA NAVIGO ANNUALE

TSA 16606

95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Non esitare a collegarti al tuo spazio personale per verificare le coordinate bancarie associate al tuo pacchetto. Puoi anche trovare ulteriori informazioni sui campioni qui.