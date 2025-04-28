Come regolarizzare un debito annuale di Navigo?

Aggiornato su 28 aprile 2025

Sei stato informato che sei in debito con il tuo pacchetto annuale Navigo. Al fine di evitare la disdetta del pacchetto, avete diverse possibilità per regolarizzare la vostra situazione:

Non esitare a collegarti al tuo spazio personale per verificare le coordinate bancarie associate al tuo pacchetto. Puoi anche trovare ulteriori informazioni sui campioni qui.