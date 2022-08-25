Quando effettui l'abbonamento online, viene annunciato un periodo di 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) per la ricezione del tuo abbonamento annuale Navigo.

Se acquisti biglietti di trasporto durante questo periodo, non saranno rimborsati. Se, dopo questo periodo di 10 giorni dal ricevimento del tuo file valido, non hai ricevuto il tuo abbonamento annuale Navigo e ti viene richiesto di acquistare biglietti di trasporto, potresti essere rimborsato in conformità con le Condizioni generali di vendita e utilizzo del pacchetto annuale Navigo in vigore.