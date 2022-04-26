In caso di smarrimento o furto del tuo abbonamento annuale Navigo, hai la possibilità di:



− recarsi presso un'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o sportelli SNCF Navigo Services per sostituire immediatamente e gratuitamente il vostro abbonamento annuale Navigo,

− collegarsi al proprio spazio personale, sezione "Gestisco la mia carta Navigo", al fine di denunciare uno smarrimento/furto. Il tuo abbonamento annuale Navigo verrà immediatamente disattivato. Il pass sarà, a seconda della vostra scelta, inviato per posta entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) o reso disponibile in un'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o negli sportelli SNCF Navigo Service su presentazione di un documento di identità. Il tuo abbonamento annuale Navigo verrà sostituito immediatamente e gratuitamente.



L'abbonamento annuale Navigo viene sostituito gratuitamente fino a un massimo di due volte all'anno in caso di smarrimento o furto.