Hai sottoscritto il tuo abbonamento annuale Navigo online o per posta e non hai ricevuto il tuo pass entro il periodo di 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) annunciato.



Puoi quindi ottenerlo gratuitamente e immediatamente dichiarando la mancata ricezione del tuo abbonamento annuale Navigo presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o sportelli SNCF Navigo Service su presentazione di un documento d'identità.



Hai anche la possibilità di fare una dichiarazione di mancata ricezione di un pass online dal tuo spazio personale cliccando su "Dichiara la mancata ricezione del mio pass Navigo" o per posta, e-mail o telefono all'Agenzia Navigo Annuale. Un nuovo abbonamento annuale Navigo ti verrà inviato per posta entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi).



Agenzia annuale Navigo

TSA 16606

95905 Cergy Pontoise Cedex 9



Telefono : 09 69 39 22 22

(chiamata gratuita dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 o il sabato dalle 9 alle 20)



E-mail: [email protected]



Attenzione :

le date di inizio della validità del tuo contratto rimarranno invariate e corrisponderanno al tuo contratto iniziale indipendentemente dalla data di ricezione del tuo abbonamento annuale Navigo.