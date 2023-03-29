Se noti un malfunzionamento del tuo abbonamento annuale Navigo, puoi presentarti:

presso l'agenzia di vendita dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk per far controllare il tuo abbonamento annuale Navigo. In caso di malfunzionamento comprovato, ti verrà consegnato immediatamente un nuovo pass annuale Navigo, dietro presentazione di un documento di identità e in cambio del pass annuale Navigo difettoso.

presso uno sportello RATP o SNCF: in caso di malfunzionamento comprovato, ti verrà consegnato un coupon di guasto accompagnato da un pass temporaneo personalizzato in cambio del pass annuale Navigo difettoso. Dovrai quindi recarti presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o il banco dei servizi SNCF Navigo dove il tuo nuovo pass ti verrà consegnato gratuitamente in cambio del coupon di soccorso stradale e del pass provvisorio precedentemente ricevuto.

Presso le biglietterie RATP puoi anche ordinare il tuo nuovo abbonamento annuale Navigo e ottenerlo entro 3 giorni presso la biglietteria RATP di tua scelta.

Per corrispondenza, se l'abbonamento annuale Navigo non contiene alcun pacchetto diverso da un abbonamento annuale Navigo. Per fare ciò, è necessario recuperare una ricevuta di deterioramento presso uno sportello del corriere. Ti verrà consegnato un coupon di soccorso stradale accompagnato da un pass temporaneo personalizzato in cambio del pass annuale Navigo difettoso. È necessario compilare e inviare il modulo entro 48 ore a:

Agenzia annuale Navigo

95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Al ricevimento del modulo da parte dell'Agenzia Navigo Annuale, ti verrà inviato un nuovo pass entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi). A meno che non vi sia un malfunzionamento imputabile all'Agenzia Navigo Annuale, nessun biglietto di trasporto può essere rimborsato oltre questo periodo.



COSA C'È DA SAPERE

Se non sei in grado di viaggiare, una terza persona può venire con il tuo abbonamento annuale Navigo, la tua procura, la tua carta d'identità e la propria.