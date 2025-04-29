Un pass Navigo ha una durata di 10 anni.

Hai ricevuto informazioni sul tuo spazio online personale, su un distributore automatico RATP o SNCF, che il tuo abbonamento annuale Navigo è scaduto o sta per scadere.

Un nuovo abbonamento annuale Navigo ti viene inviato per posta alcuni giorni prima della fine della validità del tuo pass. Ricordati di controllare il tuo indirizzo postale sul tuo spazio personale.



Se non hai ricevuto il tuo nuovo pass e il tuo pass attuale è scaduto, puoi recarti presso un'agenzia commerciale del vettore, alcuni sportelli RATP o il banco dei servizi SNCF Navigo dove ti verrà consegnato gratuitamente un nuovo pass.