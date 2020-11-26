Navigo Découverte è un pass dichiarativo senza contatto, accompagnato da una carta di cartone che può essere personalizzata dal titolare della carta. È destinato ai casuali, che consente di caricare diversi biglietti di trasporto.

Per essere valido, il titolare del pass deve scrivere il suo nome e cognome, attaccare la sua foto e apporre l'adesivo sulla carta di cartone (Carte Nominative Transport).

Queste due carte sono strettamente personali, non trasferibili e inseparabili. Dovrebbero sempre essere utilizzati e presentati insieme.