Come posso controllare i miei biglietti sul mio pass Navigo Easy?

Aggiornato su 25 aprile 2023

È possibile consultare il contenuto del tuo pass Navigo Easy:

  • sui dispositivi di vendita delle stazioni RATP o SNCF;
  • negli sportelli, negli sportelli e nelle agenzie commerciali dei vettori RATP e SNCF Transilien;
  • presso i commercianti autorizzati;
  • tramite il mio smartphone sull'applicazione Île-de-France Mobilités, sezione Acquisti, quindi fare clic su "sul mio pass Navigo" e presentarlo sul retro dello smartphone per consultare il contenuto del pass.