Come posso controllare i miei biglietti sul mio pass Navigo Easy?
È possibile consultare il contenuto del tuo pass Navigo Easy:
- sui dispositivi di vendita delle stazioni RATP o SNCF;
- negli sportelli, negli sportelli e nelle agenzie commerciali dei vettori RATP e SNCF Transilien;
- presso i commercianti autorizzati;
- tramite il mio smartphone sull'applicazione Île-de-France Mobilités, sezione Acquisti, quindi fare clic su "sul mio pass Navigo" e presentarlo sul retro dello smartphone per consultare il contenuto del pass.